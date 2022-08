Il y a eu un changement de garde pour les Camerounais de Ligue 1. Plusieurs noms connus à l’instar de Stéphane Bahoken et Oyongo Bitolo sont allés chercher fortune ailleurs. Peut-être faute à la piètre formation des talents au Cameroun, nos joueurs se battent pour des postes dans des clubs mineurs. Cela donne l’occasion aux plus jeunes de finir leur formation et de s’offrir un métier.

Plusieurs clubs français ont décidé de miser sur la jeunesse. Cela profite au jeune Enzo Tchato de Montpellier qui a livré ce dimanche un premier match complet dans l’élite. Il n’avait joué que huit petites minutes la saison dernière. Pour ce match Montpellier – Troyes, Danel Jordan Dongmo, 21 ans, est resté au banc pour Troyes. Tout est allé vite dans cette rencontre. Quatre buts ont été rapidement marqués dans les dix-sept premières minutes. Le match va se départager sur une frappe magistrale du capitaine de Montpellier dans la lucarne (3-2). Tchato a fait un match sérieux, appliqué, et a montré des fulgurances offensives certaines.

Un changement de garde, mais plusieurs joueurs uniquement en complément d’effectif ?

Deux jours auparavant en match d’ouverture de la Ligue, Toko Ekambi et Lyon avaient fait du bon boulot face à Ajaccio. Mais ce ne fut pas le meilleur match de l’internation camerounais de Blida. Positionné comme d’habitude à gauche, la chimie ne s’est pas encore installé avec le nouveau venu de Ajax, Tagliafico. Il a eu quelques déchets techniques inhabituels. Devant le but, il n’a pas eu l’occasion de se mettre en valeur. Il va laisser sa place à la 75e minute. Du côté de Ajaccio, Oumar Gonzalez a tenu son poste en défense centrale et a livré toute la partie.

Kevin Keben, 18 ans, pour Toulouse, Carlos Baleba, 18 ans, pour Lille, Ignatus Ganago pour Lens joueront mais pas comme titulaire.

Billong (Clermont), Wooh (Lens), Yongwa (Lorient), Ngapandouetnbu (Marseille), sont les autres à n’avoir pas eu de minutes de jeu.

Pour cette reprise de Ligue 1, le changement de garde des camerounais est palpable. Cependant, les amateurs du ballon rond n’ont pas boudé leur plaisir. Il y a eu une avalanche de buts, des nouvelles recrues qui ont brillé. Les principaux cadors ont répondu présents pour une saison qui s’annonce palpitante.