La signature de ce nouveau contrat a eu lieu ce matin au Yaoundé Hilton Hôtel en présence du ministre des sports et de l’éducation physique, Michel Zoah. Ce contrat qui s’étale sur huit ans est estimé à 10 milliards de frs CFA. La firme Allemande, en plus de l’argent liquide, promet de donner des ballons aux centres de formation à travers le territoire national. Puma et la Fécafoot, un partenariat solide.



La cérémonie de renouvellement du contrat entre l’équipementier Puma et la Fécafoot s’est déroulée ce mercredi dans la capitale en présence d’une forte délégation de Puma conduite par le vice président du groupe Horst Widmann. La grande innovation dans ce nouveau contrat est qu’il va s’étendre sur huit années au lieu de quatre comme c’est le cas depuis 1998. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence la signature de ce énième contrat entre l’instance faitière du football national et la firme allemande.

C’est l’extrait d’un article de notre rédaction qui date de 2010. Notre journaliste couvrait l’événement de signature du dernier contrat entre Puma et la Fécafoot dans un climat apaisé.

En 2010 et bien avant, les conditions des contrats de la Fécafoot étaient rendues publiques. Comme Seidou Mbombo Njoya, comme Samuel Eto’o Fils. Les montants et sommes arrêtées des partenariats sont méticuleusement cachés. Tous les contrats actuels de cette fédération se gèrent sous le sceau de la confidentialité. Et pourtant, les promesses de campagne expliquaient que la transparence allait être au coeur de cette gouvernance.

S’il est vrai que la fédération camerounaise de football dit avoir négocié à la hausse les enveloppes de la quasi totalité de ses sponsors. Aucun chiffre n’est cependant mentionné comme si la gestion du football camerounais était reservée à un petit groupe d”individus. Bien évidement que les promesses de subventions pleuvent pour justifier les prochaines sorties d’argent. Mais combien reste t-il dans les caisses ? Combien est ou peut être distrait sans attirer de regards ?

Quelle partie va directement corrompre les “influenceuses”, hommes ou femmes ? Combien est destiné aux journalistes et animateurs qui défendent sans coup férir les positions de la Fécafoot ?