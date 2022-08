Toli Sous le manguier

YC (Mtl, QC, CA)

Camfoot fait exprès, j'en suis certain. Quelle mauvaise foi! " Admirateur impénitent de Donald Trump". Where? C'est vraiment pathétique ce genre de mensonges. Même l'hymne allemand dit: "L'Allemagne au-dessus de tout". C'est un slogan que les nazis ont aussi utilisé. Ça fait toujours partie de l'hymne national. Peut-on être patriotique en paix ou bien faut-il faire de amalgames qui n'ont ni queue ni tête?



Oui, la transparence est essentielle pour une bonne gestion. Cependant, j'aurais espéré qu'on en demande de même pour tous les appels d'offre gagnés par certaines compagnies internationales, les dépenses des officiels camerounais dans des visites officielles, l'utilisation de toutes les aides accordées au Cameroun, etc. On ne peut pas exiger la transparence à la Fecafoot et permettre que la tutelle continue à être minée par la gabégie. Vous voulez blaguer qui?



Eto'o a compris qu'au Cameroun, il faut diriger avec une main de fer. On essaie de le faire passer pour un assoiffé d'argent et un feyman. Il vous a déjà dit qu'il n'a pas besoin de votre argent. Moi je vois plutôt un gars contesté, qui a beaucoup d'ennemis autour de lui et qui a choisi la manière forte. Parce qu'en fin de compte, nous le jugerons sur les résultats. Le monde du football le jugera sur les résultats. C'est un défi qu'il connait bien. Et jusque lors, les résultats lui donnent raison. Là où il m'a agréablement surpris, c'est d'avoir eu le courage de mettre Puma, sa marque de coeur, de côté pour octroyer le marché à One All Sports, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Cela montre qu'il y a une volonté de faire quelque chose d'innovant. De ce que j'ai pu filtrer, One All Sports a fait son nom dans les sports de course et les Lions représentent la première équipe de foot qu'ils vont sponsoriser. A quelques mois de la Coupe du monde, c'est une vitrine exceptionnelle qui leur est offerte. Stratégiquement, ça fait du sens. C'est sûr qu'il fallait donc qu'ils outbid leurs adversaires pour obtenir le marché. Les premiers designs du maillot des Lions ont belle allure. Là où je les attends au tournant, c'est la capacité de distribution à grande échelle et la disponibilité des équipements au grand public. Ça on prend ça one day at a time.



Pour finir, je soutiens Eto'o dans son mandat parce que pour une fois, nous avons des footballeurs émérites à la tête de la fédération, qu