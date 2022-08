La 44eme édition de l’assemblée générale ordinaire de la CAF a eu lieu ce mercredi à Arusha en Tanzanie. Lors de son discours d’ouverture, le Président de la CAF estime que la CAF a beaucoup progressé en un an. Il affirme que l’institution “pose des bases solides pour que le football Africain soit compétitif au niveau mondial et auto-suffisant“. Selon lui, “cette base solide repose sur le “Plan d’action CAF 2021-2025” (à l’origine le “Plan d’action en 10 points de la CAF”) formulé par la nouvelle direction et en vertu duquel certains changements et réformes fondamentaux sont engagés pour faire du football Africain l’un des meilleurs au monde“. Il est notamment revenu sur la compétition phare jouée au Cameroun en début d’année 2022. Il ne fait aucun doute en ce qui le concerne. La CAN 2021 est la meilleure de tous les temps.

Le gratin du football africain a fait le déplacement parmi lesquels Samuel Eto’o Fils, le président de la Fecafoot. Dans son discours, Patrice Motsepe n’a pas caché son bonheur d’avoir dirigé sa première compétition de la Coupe d’Afrique des Nations. Malgré les difficultés d’arrimer le négativisme des clubs européens à la réalité du terrain, le Président a aimé. La CAN 2021, c’est la meilleure de tous les temps. Il explique à sa façon:

En janvier et février de cette année, nous avons organisé la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies (” CAN “) la plus réussie de l’histoire de la CAF. Patrice Motsepe, 44eme AG de l CAF 2022

En ce qui concerne les chiffres, le Président a été dithyrambique:

Environ 500 millions de personnes de 160 nations ont regardé les matchs de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 à la télévision. C’est environ 40 nations de plus que celles qui ont regardé la CAN TotalEnergies Égypte 2019. La CAF a enregistré 1,4 milliard d’impressions en streaming sur ses pages numériques et 351,4 millions de visionnages de vidéos en ligne liés à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Patrice Motsepe : “la CAN 2021 la meilleure de tous les temps”

La seule ombre au tableau fut la bousculade du Stade d’Olembé qui a vu des pertes de vies humaines. Cela a pourtant bien marqué le milliardaire Sud-Africain:

Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles et amis des fans de football qui ont perdu leurs vies lors de la bousculade au stade d’Olembe pendant la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 et aux familles qui ont perdu leurs proches lors de matchs de football dans le monde entier. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos compétitions et nos matchs se déroulent dans des stades sûrs et sécurisés, conformes aux meilleures pratiques mondiales. Patrice Motsepe