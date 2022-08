Il y a eu un retard au démarrage pour une partie de la délégation du Cameroun aux Jeux de la Solidarité Islamique. Les Lions Indomptables U23 faisaient partie de cette deuxième vague qui allaient défendre les couleurs de la nation. Le préjudice a été immédiat puisque c’est sur tapis vert que l’Algérie a eu sa première victoire du tournoi. Alors que l’on s’attendait à une explication après la tournure du dernier match de Blida, le Cameroun a brillé par son absence.

Pour ce deuxième match, l’adversaire du Cameroun était la Turquie. Les séquelles de l’arrivée tardive a aussi eu des effets ce mercredi. Et portant, au vu du début de la partie, on croyait que les Lions Indomptables sortiraient heureux. Le Cameroun prend les devants à la 23e minute sous l’impulsion de Marou Souaibou, le capitaine du groupe et joueur de Coton Sport de Garoua. Les Turcs vont égaliser avant la mi-temps.

De retour des vestiaires, les trucs vont prendre le jeu à leur compte. Ils vont d’abord prendre l’avance à la 61e minute avant de se mettre à l’abri vingt minutes plus tard à la 81e minute (3-1). Le Cameroun ne va pas baisser les bras. Et c’est une fois de plus son capitaine qui lance la révolte. 2-3 à la 85e minute.

Le Cameroun va donc se lancer dans une reconquête infernale. Cependant, les Turcs vont tenir bon pour obtenir sa deuxième victoire des Jeux de la Solidarité Islamique. Les Lions joueront leur dernier match contre le Sénégal qui occupe la troisième place du groupe.