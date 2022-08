C’était jour de rentrée ce lundi pour deux clubs le la Serie A. Ils n’avaient pas encore foulé la pelouse à l’occasion de la première journée du championnat. Et cela concernait trois des quatre camerounais sociétaires de l’élite italienne. Zambo et Napoli avaient rendez-vous avec Tameze et Hongla. Zambo foule pour la première fois le terrain nanti e son contrat XXL signé lors de l’inter-saison

Si Hongla et Zambo ont certainement été heureux de se revoir, le spectacle a tourné à la faveur du second.

Peut-être que c’est vrai ce que dit Spalletti. Les gens pourraient tomber amoureux de cette équipe de Naples si ça continue comme ça. Quel match ! Il n’y aura certes pas toujours une équipe comme Vérone sans défense en face. C’est en effet un premier match du mois d’août, ce qui peut être trompeur. Oui, le championnat est long, mais l’impression donnée par cette victoire 5-2 est un “statement”. Naples est là, équilibré, compact, rusé, puissant, avec des flancs offensifs qui savent être dévastateurs. Osimhen qui ne peut que grandir et Zambo Anguissa qui va éclipser ce championnat.

Lozano et le nouveau Kvaratskhelia ont été la clé pour déstabiliser un Vérone confiné en défense. Incapable de s’installer dans l’entrejeu, contraint à jouer long, Vérone a aussi été incertain en défense. Il a quand même tenu le score jusqu’au 2-2 au début de la deuxième mi-temps.

La raison est simple. Naples a manqué trop de buts et les automatismes en défense n’ont pas été parfaits. C’était avant la déferlante: trois buts, un annulé, d’autres ratés de peu ont fini par affaiblir Vérone.

Napoli a pourtant perdu trois gros morceaux dans l’inter-saison. Koulibaly, Mertens et Insigne pour ne citer que ceux là.

Zambo et Napoli ont eu la possession totale

Verone n’a pas existé en première avec seulement 20% de possession. Pourtant, c’est Vérone qui prenait l’avantage presque à la demi-heure de jeu, sur leur seule action offensive. Le tir de Martin Hongla à 20 mètres était dévié en corner par Meret. Le centre de Gunter sur la barre transversale était une passe parfaite pour Lasagna, qui ne faisait aucune erreur sur la volée, 1-0.

Le but de Lasagna était cependant un choc pour Naples, qui reprenait la création du jeu et trouvait l’égalisation à la 37e minute grâce à Kvaratskhelia. Sa tête puissante sur un centre de Lozano venu de la droite donnait du sourire aux supporter.

Osimhen va donner l’avance à Napoli avant la mi-temps.

Du retour des vestiaires, cela n’a pris que trois minutes à Henry pour niveler la marque. Mais c’était le dernier souffle des locaux. Peu après, à la 55e minute, sur une contre-attaque, Kvaratskhelia lance Zielinski. Hongla se bat de toutes ses forces, mais hélas. 3-2.

A la 65ème minute, c’est Lobotka, qui transperce toute la défense pour faire 4-2. Politano, qui venait d’entrer, fait 5-2 à la 69e minute. Les occasions se succèdent et le score aurait bien pu être encore plus lourd.

En attendant les recrues, Zambo et Napoli font déjà peur.