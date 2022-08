Après une saison compliquée en Ligue 1 (16 matchs), Yvan Neyou a repris une place de titulaire cette année en Ligue 2. Mais l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain pourrait tout chambouler.

Après avoir prospecté sur le marché français pour se renforcer, l’AS Saint-Etienne enregistre un nouveau renfort. Cette fois-ci, c’est aux Pays-Bas que le club de Ligue 2 est allé pioché son renfort. L’ASSE vient en effet de signer le jeune milieu de terrain Benjamin Bouchouari. Ce dernier a paraphé un contrat de trois ans avec les Verts, comme indiqué dans un communiqué officiel publié par le club. International Espoir marocain, Bouchouari débarque en provenance de Rodja JC (Pays-Bas).

Un milieu technique et endurant

« Je suis très content de rejoindre l’AS Saint-Étienne et de franchir une nouvelle étape dans ma carrière, s’est enthousiasmé le nouveau venu dans des propos relayés par Football365. Je me sens bien, j’ai hâte de faire mes premiers pas sur le terrain et de découvrir ce nouvel environnement ».

De son côté, l’entraîneur des Verts Laurent Batlles se réjouit d’avoir une nouvelle option dans ce secteur de jeu où Yvan Neyou a pourtant retrouvé une place de titulaire depuis ce début de saison. « Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin. C’est un joueur qui va nous apporter beaucoup de technique dans l’entrejeu, des courses et de la concurrence dans le temps. C’est malgré tout un jeune élément qui aura besoin de s’aguerrir à la Ligue 2 BKT », a appuyé le technicien.