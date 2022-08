Avec un Bryan Mbeumo buteur, Brentfor a battu Manchester United et Cristiano Ronaldo (4-0) lors de son premier match de la saison de Premier League à la maison. Une victoire qui permet aux Bees de prendre la troisième place au classement après deux sorties.

Pour leur première à domicile cette saison, les Bees accueillaient Manchester United ce week-end. Un match qui s’est soldé par une large victoire de Brentford 4-0. Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee et Bryan Mbeumo ont tous trouvé le chemin des filets au cours d’une première mi-temps sensationnelle au Gtech Community Stadium.

Hormis une première période de cinq minutes où ils ont dominé la possession du ballon, les visiteurs ont été sur la défensive tout au long du match. Dans cet espace, Cristiano Ronaldo a mis David Raya à l’épreuve avec un tir de loin, mais c’est tout ce que United a réussi à faire. Car en face, le gardien mancunien David De Gea était mis à contribution. La frappe à ras de terre de Dasilva, du pied droit, à 25 mètres, n’avait pas l’air particulièrement difficile, mais elle se faufilait entre les mains de l’Espagnol et passait à l’intérieur du poteau (1-0, 10e).

Passeur sur ce premier but, Jensen trouvait lui-aussi le chemin des filets (2-0, 18e). United concédait un troisième but à la demi-heure de jeu. Le corner de Mbeumo était repris au second poteau par Toney, qui le renvoyait de la tête en face du but et Mee parvenait à le détourner, tout en tombant, pour son premier but à Brentford (3-0, 30e).

Cinq minutes plus tard, United se faisant surprendre par une contre-attaque fulgurante. Jensen faisait preuve d’un grand sang-froid dans la surface pour récupérer le ballon, se détourner de son adversaire et trouver Toney sur la ligne médiane. Toney a repéré Mbeumo au milieu et l’a trouvé avec une passe parfaite. Mbeumo avait encore beaucoup à faire mais il résistait à Shaw, entrait dans la surface et marquait son premier but de la saison (4-0, 35e). Il n’y aura pas d’autre but dans le match.