Arrivé à Lyon en 2019, Karl Toko-Ekambi est l’un des cadres du club. L’entraîneur Peter Bosz en a d’ailleurs fait l’un des capitaines des Gones cette saison. Une saison que l’attaquant international camerounais a placé sous le signe de la réussite.

« Je suis dans les plus anciens du groupe. Je vais essayer d’apporter ce que je sais faire : mon expérience. Je n’ai pas de pression par rapport à ça. Il va falloir se servir des choses négatives de l’année dernière pour aller dans le bon sens, ne pas reproduire les mêmes erreurs et avancer. C’est important d’être positif et confiant », a confié Karl Toko-Ekambi pour OLPlay.

L’attaquant international camerounais n’a encore disputé qu’un seul match avec son club cette saison en Ligue 1. Un match qui s’est soldé par une victoire lors de la réception de l’AC Ajaccio (2-1). Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers devaient ensuite se déplacer à Lorient le week-end dernier. Mais la rencontre a été reportée par la Commission des Compétitions de la LFP en raison de l’état désastreux de la pelouse du stade du Moustoir, privilégiant ainsi la protection de l’intégrité physique des joueurs.