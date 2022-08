A la recherche d’un attaquant, le Stade Brestois a jeté son dévolu sur l’attaquant camerounais du RC Lens. Selon L’Equipe, le club a fait une proposition de 3 millions d’euros au club nordiste qui espère une rallonge pour lâcher son joueur.

En déplacement à Lens dimanche, le Stade Brestois n’a pas seulement ramené les 3 points après sa victoire (2-3). Le club breton en a profité pour engager des négociations en vue du recrutement d’un attaquant du club nordiste. A la recherche d’un attaquant, l’entraineur Michel Der Zakarian ciblait l’avant-centre de Bordeaux Hwang Ui-Jo (29 ans). Mais le Sud-Coréen, également ciblé par le FC Nantes, souhaite aller en Angleterre.

Le Stade Brestois a donc jeté son dévolu sur Ignatius Ganago (23 ans). L’international camerounais (11 sélections) devient la nouvelle priorité bretonne. Brest a transmis une offre de 3 millions d’euros aux dirigeants lensois pour racheter ses deux dernières années de contrat. Egalement ciblé par Montpellier en début de mercato, l’ancien Niçois avait été acheté autour de 6 millions d’euros (bonus compris) à l’OGCN par les Sang et Or qui espèrent récupérer plus de 3 millions d’euros.