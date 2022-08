Malgré son nouveau statut de cadre au Kairat Almaty, Frank Macky Bagnack pourrait quitter l’actuel sixième du championnat de première division du Kazakhstan pour un retour en Europe.

« Il y a des options. Si ça ne dépendait que de moi je partirai après il y a le club aussi parce que j’ai encore un contrat d’un an. C’est vrai que j’ai une clause dans mon contrat mais il faut qu’elle soit levée ou alors que je trouve une entente avec le club », révèle Frank Macky Bagnack. Le défenseur international camerounais pourrait notamment en Serbie. Précisément au Partizan Belgrade. Le club Noir et blanc n’a jamais oublié les sorties tranchantes et l’engagement de son ancien Lion indomptable. « Le club m’a contacté pour discuter d’un éventuel retour au sein de l’équipe », confirme le joueur à la Fondation Samuel Eto’o.

Il n’y a pas que le Partizan qui s’intéresse au défenseur moulé au FC Barcelone. Le nom de Frank Macky Bagnack a aussi été coché par des clubs en Espagne, notamment le Real Saragosse. Des sources évoquent aussi un club de Ligue 2 de France. Très emballé il y a quelques semaines, ce dernier club tarde encore à concrétiser sa volonté de recruter le joueur de 27 ans.