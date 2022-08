Lors de la réception de Troyes (4-1) vendredi en Ligue 1, Karl Toko-Ekambi et plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais ont chaussé des chaussures vertes en raison de la rivalité avec l’AS Saint-Etienne. Un geste qui choque les supporters du clubs et particulièrement l’ancien footballeur et consultant de la radio RMC Jérôme Rothen.

« C’est un manque de tact, tout simplement, a déclaré Jérôme Rothen dans des propos relayés par Maxifoot. Quand on met les pieds dans une maison comme l’Olympique Lyonnais ou comme n’importe quel club qui peut avoir des rivalités, je pense qu’il faut se renseigner. On a la liste des joueurs qui ont fauté, parce que pour moi c’est une faute. Donc Toko-Ekambi ou Tetê, Reine-Adélaïde et Faivre…».

Si l’attaquant international camerounais peut bénéficier d’une « présomption d’innocence” quant à ses intentions, notamment en raison du fait qu’il n’a pas été formé à l’OL, Rothen est davantage choqué par l’attitude des plus jeunes du club.

« (…) Aujourd’hui, ce message envoyé par la plupart des joueurs c’est que ce n’est pas grave. La couleur verte ceci ou cela ce n’est pas bien grave. Mais où va-t-on ? C’est la dérive de la nouvelle génération et il faut les recadrer. Pour moi c’est interdit. Interdit ! Ce qui me choque plus, ce sont les jeunes formés à l’Olympique Lyonnais comme Lukeba, Gusto ou Cherki. C’est comme cela qu’on a le respect d’un club. C’est comme cela que l’on a le respect des supporters et que tu leur donnes du plaisir », a estimé l’ancien Parisien.