L’un titulaire et l’autre remplaçant, l’entrée en jeu de Jean-Pierre Nsamé en lieu de place de Nicolas Moumi Ngamaleu (66e) n’a rien changé au sort de Young Boys. Le champion de Suisse s’est incliné jeudi face à Anderlecht (0-1) lors du match aller des play-offs de la Ligue Europa Conférence.

Malgré la domination, Young Boys a été battu par Anderlecht jeudi (0-1), à l’occasion du match aller des play-offs de la Ligue Europa Conférence. Le seul but de la partie a été marqué à la 57e minute suite à un corner. Les partenaires de Nicolas Moumi Ngamaleu ont pu se dégager dans un premier temps, mais le ballon est revenu malencontreusement dans la surface de réparation. Von Ballmoos et Blum parvenaient encore à repousser les deux premières tentatives, mais personne ne pouvait plus rien faire sur le tir de Delcroix, unique buteur de la rencontre.

30. Eine halbe Stunde ist gespielt, YB macht das Spiel und war vor allem in der Startphase klar überlegen. Es steht weiterhin 0:0. #BSCYB #YBRSCA pic.twitter.com/4llzYyBzTD — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 18, 2022

Remplacé à la 66e minute, Nicolas Moumi Ngamaleu cédait sa place à un Jean-Pierre Nsamé qui aurait pourtant dû débuter la partie. L’attaquant camerounais de 29 ans a inscrit 3 buts lors des deux précédents matchs de son club dans cette campagne. C’est grâce à lui que les Jaune et noir sont à ces barrages. Mais jeudi, son entrée à la 66e minute n’a pas changé grand-chose. A l’exception d’un ballon qu’il frôle presque de la tête (voir photo), devant les filets de Van Crombrugge (92e). Rendez-vous les 25 août pour le match retour.