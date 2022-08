En panne d’efficacité offensive, Ignatius Ganago (13 minutes jouées) et le RC Lens n’ont pas été capables de profiter des errements de l’AC Ajaccio (0-0) ce dimanche, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Un nul obtenu sous le regard d’un Christopher Wooh consigné sur le banc de touche une nouvelle fois.

Face à Brest (3-2) il a disputé 15 minutes. Ce dimanche, il a eu droit à 13 minutes sur la pelouse du stade François Coty. De « petites » minutes, insuffisantes pour permettre à Ignatius Ganago d’ouvrir son compteur de but en ce début de saison. A l’image de l’international camerounais, les attaquants du RC Lens ont manqué d’efficacité offensive face à l’AC Ajaccio. Les deux formations s’affrontaient dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.

En bloc bas, Ajaccio laissait clairement la possession à des Lensois peu inspirés. Les Sang et Or, privés une nouvelle fois d’un Christopher Wooh consigné sur le banc durant les 90 minutes de la partie, ne parvenaient pas à poser leur jeu, peut-être à cause d’une pelouse difficile. En tout cas, les opportunités claires n’ont pas été nombreuses dans cette première période décevante. Heureusement, le deuxième acte a offert un peu plus de spectacle.

🏁 C’est la fin de cette rencontre. Malgré une grosse présence dans la surface ajaccienne dans les dernières minutes et quelques occasions franches, les Sang et Or concèdent le nul en Corse.@ACAjaccio 0️⃣-0️⃣ @RCLens#ACARCL pic.twitter.com/N3RSHbWhGc — Racing Club de Lens (@RCLens) August 14, 2022

Les deux équipes se procuraient quelques situations chaudes à l’image de l’attaquant ajaccien El Idrissy, neutralisé par le gardien Samba. Tandis que le Lensois Openda, lui, se heurtait au portier Leroy ! Les rares occasions nettes d’un match nul et vierge est assez logique.