Titulaire vendredi soir lors de la réception de l’ESTAC Troyes, Karl Toko-Ekambi n’a pas marqué pour le second succès de l’Olympique Lyonnais 4-1, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1.

Pour son deuxième match de la saison en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais recevait l’ESTAC Troyes ce vendredi en ouverture de la troisième journée. Largement au-dessus, les Gones ont été sans pitié. Ils s’imposent 4-1. Une victoire éclatante des partenaires de Karl Toko-Ekambi qui n’a malheureusement pas trouvé le chemin des filets.

🎙 Le coach Peter Bosz après la victoire face à Troyes (4-1) : "Quand on récupère les ballons plus vite, les occasions viennent"



📺📱 Toutes les réactions après #OLESTAC sont sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/Wusnz48cIP pic.twitter.com/P90tslw6tj — Olympique Lyonnais (@OL) August 20, 2022

L’attaquant international camerounais s’en sort avec la note de 5,5/10 chez nos confrères de Maxifoot. Toko-Ekambi a été « un ton en dessous de ses partenaires. Inexistant en première période, il a été un peu mieux après la pause avec plusieurs prises d’initiatives et une belle passe pour Paqueta sur l’action du troisième but. Il devra rapidement marquer un but pour se mettre en confiance », rapporte le média français.