Déjà buteur lors de la victoire (0-2) en match aller en Finlande, Jean-Pierre Nsamé s’est offert un doublé jeudi face au Kuopion PS (3-0). Sans Nicolas Moumi Ngamaleu consigné sur le banc, Nsamé envoie les Young Boys aux barrages de la Ligue Europa Conference.

Après le 2-0 en Finlande, les Bernois ont enchaîné avec un 3-0 devant leur public jeudi, en match retour du troisième tour des éliminatoires de la Ligue Europa Conférence. Comme sur la pelouse du champion de Finlande Kuopion PS, Young Boys a encore dû compter sur Jean-Pierre Nsamé pour décrocher son ticket pour les barrages. Buteur à l’aller, l’attaquant camerounais a inscrit un doublé cette fois.

C’est le huitième match de compétition pour les champions de Suisse depuis le début de la saison. Et la soirée de jeudi se termine par une sixième victoire après une prestation sereine. Pour la septième fois déjà, les jaune et noir n’ont pas encaissé de but. Il ne reste plus qu’un obstacle à franchir pour gagner sa place dans la phase de groupes. Anderlecht sera l’adversaire le 18 et le 25 août. Le club belge a gagné sa qualification pour les playoffs en battant deux fois le Paide Linnameeskond d’Estonie (score total 5-0). En Jupiler Pro League belge, Anderlecht a débuté avec deux victoires et une défaite.