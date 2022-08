Battus 0-2 à la Ghelamco Arena par l’Omonia Nicosie jeudi en match aller des barrages de la Ligue Europa, Michaël Ngadeu et La Gantoise sont condamnés à un exploit au match retour. Ce sera à l’extérieur.

Charalampos Charalampous (20e) et son remplaçant Brandon Barker (76e) ont singulièrement compliqué la tâche des Buffalos. Battus 0-2 sur leur propre terrain par l’Omonia Nicosie en match aller des barrages de la Ligue Europa, Michaël Ngadeu et La Gantoise peuvent d’ores et déjà voir leur avenir en pointillé sur la scène européenne cette saison. Mené 0-1 dès la 20e minute le club belge s’est déporté dans le camp adverse. Mais manque de bol, le gardien brésilien de l’Omonia Nicosie s’est montré intraitable. Comme sur cette belle attaque gantoise ponctuée par un tir de Hauge à la 42e.

Le dernier rempart du club chypriote s’est encore montré fiable quand Hugo Cuypers s’est retrouvé devant lui (67e). L’attaquant gantois a loupé une belle opportunité et son équipier Laurent Depoitre l’a imité en tirant sur le gardien adverse (69e). Après que l’ex-Gantois Roman Bezus a été applaudi lors de sa montée au jeu (70e), les Buffalos ont été assommés par une belle frappe de Barker (0-2, 76e). Un tir de Vadis Odjidja n’a pas adouci la situation de Michaël Ngadeu et les siens, condamnés à un exploit au match retour.