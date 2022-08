Le Borussia Dortmund a renversé une situation qui s’annonçait difficile ce vendredi. En déplacement sur le terrain du SC Fribourg, trois buts tardifs vont leur offrir une victoire improbable. Mené 1-0, Dortmund a profité d’une largesse du gardien Mark Flekken. C’était sur une frappe de Jamie Bynoe-Gittens nouvelement entré au jeu (77e minute). Et puis, le joker Youssoufa Moukoko, a ouvert son compteur de but (1-2) (84e). Marius Wolf, également remplaçant, a porté le score à 1-3 (88e). Et pourtant, c’est Friburg qui avait pris l’avance par l’intermédiaire de Michael Gregoritsch (35e).

Pour le jeune Bynoe-Gittens, âgé de 18 ans, il s’agissait seulement de sa cinquième apparition en Bundesliga. Après son entrée en jeu (64e), il ne lui a fallu que 20 minutes pour faire basculer le match. Il a d’abord tenté sa chance du pied gauche à 30 mètres, le tir n’était en fait pas dangereux. Flekken a voulu attraper le ballon, mais ne l’a pas tout à fait saisi. Le ballon a roulé et est entré dans le but pour l’égalisation (77e).

C’est encore le jeunot, sept minutes plus tard, qui a amené la prochaine occasion. D’un dribble et d’un débordement, il a attiré plusieurs défenseurs vers lui avant de faire la passe à Julian Brandt. Ce dernier a croisé directement vers Moukoko. Le probable futur Lion Indomptables ne s’est pas fait prié. 1-2, (84e). Wolf va fermer les livres avec le but du 1-3 (88e).

Grâce aux jeunes, et en particulier le jeune Youssoufa Moukoko, Dortmund peut savourer son succès. Un deuxième en BundesLiga cette saison.