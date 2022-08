Lyon reçoit Troyes ce soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Après avoir gagné son premier match face à Ajaccio (2-1), les Gones veulent enchaîner avec une deuxième victoire à domicile. Enfin, selon Karl Toko Ekambi. Verbatim.

Sur le match contre Troyes

« On a eu le temps de préparer ce match contre Troyes, on a rechargé les batteries et on est prêts à jouer le match de vendredi. On a fait pas mal de séances à haute intensité mais les entrainements ne remplacement pas les matchs. Cette équipe a perdu ses deux premiers matchs et a pris beaucoup de buts, il va falloir bien analyser ces matchs et donner notre maximum pour gagner à domicile ».

L’objectif de cette saison

« Notre objectif est de gagner nos matchs surtout ceux à domicile. Peu importe qui est en face on veut gagner. On va prendre les matchs les uns après les autres, bien analyser les adversaires et notre but sera de prendre les trois points. C’est trop tôt pour parler d’une nouvelle dynamique. On va tout faire pour gagner et la dynamique s’installera naturellement. Ce qui s’est passé l’année dernière, c’est derrière nous. On a fait une bonne préparation et on veut continuer, progresser et faire encore mieux que lors du match précédent ».

Son rôle au sein de l’équipe

« Les choses doivent se faire naturellement, ce n’est pas parce qu’on a un statut qu’on doit faire les choses différents. Ça se passe bien avec mes coéquipiers sur le terrain et en dehors et je suis fier de ça. Perso je me fixe rarement des objectifs, je préfère parler des objectifs du club. Donc si l’équipe va bien et que j’ai du temps de jeu mes stats perso suivront automatiquement ».