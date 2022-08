La ligue d’élite du football féminin a tiré ses rideaux ce dimanche. Le match opposait deux des meilleurs clubs de la République. AS Awa FC était opposé à Amazones Fap. Il faut dire que le recrutement de AS AWA a été conséquent. Cette équipe a été bâtie pour remporter la Guinness Super Ligue. La signature de Farida Machia indiquait la tendance. C’est d’ailleurs elle qui ouvre la marque rapidement dans la partie. C’était après seulement sept minutes de jeu. Amazones Fap est coriace et il en faut plus pour lui couper les jambes. Confidence Bongben va repliquer et niveller la marque. Raïssa Ebenye redonnera l’avantage à As Awa FC si bien que la mi-temps interviendra sur ce score.

Dès le retour des vestiaires, les filles de Amazones Fap sont revigorées. Les attaques se succèdent. Une joueuse adverse s’y interpose cependant. C’est bien la gardienne de but. De l’autre côté, AS Awa FC va se montrer plus réaliste. Brenda Tabe inscrit ce qui semblait être le but d’assurance. Mais le coach de Amazones Fap ne l’entend pas ainsi. Il remanie son effectif. Rita Wanki Awachi, entrée en cours de jeu, réduit la marque d’une frappe impestueuse. 3-2. Tout est relancé.

Amazones FAP va se ruer vers la cage adverse, question de forcer le destin. Mais la gardienne Marthe Ongmahan veille au grain. Le score restera inchangé jusqu’à la fin du match. AS Awa FC remporte ainsi la Guinness Super Ligue. Le club va empocher la cagnotte du champion, un montant de 21 millions de FCFA.

Le match a été suivi par tout le gradin footballistique du pays. Le président de la Fécafoot a tenu à en faire un événement couru. Tout le tapage médiatique, radio, presse, TV, et réseau sociaux y a participé.

Les trophées de la Guinness Super Ligue et les prix de la saison ont été remis aux clubs participantes.