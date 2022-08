« Redonner au football camerounais sa grandeur » était le slogan de Samuel Eto’o Fils lors de la campagne présidentielle de la Fécafoot. On est en fin d’année 2021. En froid avec son ancien protégé, l’ancien joueur va se porter lui-même à la recherche du poste suprême du football camerounais. Admirateur impénitent de Donald Trump, il va s’approprier de son slogan en le traduisant en français. C’est ainsi que « Make America Great Again » va se conjurer en « Redonner au football camerounais sa grandeur ». Mais c’est cette relation entre Samuel Eto’o et One All Sports qui risque porter durablement préjudice au Président de la Fécafoot.

Lorsqu’il était joueur, il se plaignait des montants signés des partenariats. Alors que l’exécutif de Mohammed Iya déclarait toutes ses ententes, les joueurs et en particulier Samuel Eto’o Fils, estimaient les chiffres mensongers. Il est depuis Président de l’instance, cependant, aucun chiffre n’est désormais divulgué.

Les montants des partenariats signés avec MTN Cameroun, Orange Cameroun, les Brasseries du Cameroun, Tangui, etc… ont été conclus avec des clauses de confidentialité.

Sous Iya Mohammed, ces montants étaient systématiquement divulgués.

Pour ce qui est de l’entente Samuel Eto’o et One All Sports de se lier ensemble, le communiqué de la fédération précise ceci :

« Dans le cadre de l’exécution de cette convention, qui a d’ores et déjà été approuvée par le Comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s’engage à verser à la FECAFOOT une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants.Le partenariat comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un Bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun.

Le nouvel équipementier s’engage également à rendre disponible, et à des prix raisonnables, des équipements destinés aux fans des équipes nationales.Eu égard à la confidentialité contractuellement exigée par son partenaire la -FECAFOOT s’abstient de publier le montant exact de la transaction. Mais elle est en mesure d’assurer qu’il s’agit du contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. La FECAFOOT remercie tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à l’heureux aboutissement de ce processus de sélection. La signature officielle du contrat fera l’objet d’une annonce ultérieure. »

On constate que le communiqué s’appuie sur la clause de confidentialité pour ne pas divulguer uniquement le montant. Les autres détails sont connus, tels que « l’engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un Bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun ». À ce rythme, en trois ans, le Cameroun bénéficiera donc de 4 bus de standing VIP. Si on y ajoute le bus offert par Samuel Eto’o Fils lors de la CAN 2021 en plus du bus officiel des Lions Indomptables, ce sera 6 bus de standing VIP qui seront la propriété des Lions Indomptables. Assez pour ouvrir une petite agence de luxe de transport interurbain.

Que cachent ces contrats de confidentialité ? Pourquoi est-ce nécessaire ? Pourquoi la Fécafoot insiste auprès de ses partenaires pour introduire ces clauses ?

