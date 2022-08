Ce vendredi après-midi, la Fédération Camerounaise de Football a dévoilé son choix du nouvel équipementier des Lions Indomptables. One All Sports est le nom de cette entreprise qui a eu les faveurs de Samuel Eto’o Fils. En fait l’appellation compagnie est peut-être un abus de language par rapport à la réalité. Ce n’est pas une compagnie américaine, non plus. Mais alors que l’on s’attend à ce une décision traditionnelle, pourquoi Samuel Eto’o choisit un revendeur, en l’occurence OneAllSports ? Pourquoi à moins de trois mois de la Coupe du Monde, la Fecafoot choisit ainsi d’aller vers l’inconnu ?

Qui est One All Sports ?

One All Sports est l’initiative d’un seul homme, qui vivrait actuellement en Thaïlande. David Mendelsohn est de nationalité Australienne. Il est né en avril 1980. Sa société serait logée dans une boite postale du côté de Londres, en Angleterre. Selon les documents dont Camfoot a obtenu copie, One All Sports a été incorporé en janvier 2018.

Cette compagnie n’est non plus pas du tout active. En d’autres termes, elle n’a déclaré aucun revenu entre 2018 et 2021. Lors de sa déclaration d’impôts au législateur, l’entreprise indique être en dormance depuis sa création :

Accounts for a dormant company made up to 30 January 2021 Companies House : ONEALLSPORTS LIMITED 11139379

Des Community Managers au service de la Fécafoot animaient les réseaux sociaux de marques prestigieuses. Under Amor, Puma, Nike Jordan, Adidas, tout y passait. Finalement, ce n’est pas un équipementier qui a été choisi, mais bien un homme qui revend des accessoires sportifs sous la bannière One All Sports.

Son site Web indique que l’entreprise dispose de près de 20 ans d’expérience dans le secteur des vêtements et accessoires de sport. Les documents d’incorporation à la Companies House de l’Angleterre indique qu’elle a été créée en 2018. Des données qui devraient parler à nos décideurs. Mais, Samuel Eto’o choisit le revendeur OneAllSports pour les Lions

Samuel Eto’o choisit le revendeur OneAllSports peut-être pour ses compétences marketing ?

Grâce à cela, nous avons lancé notre plateforme de commerce électronique en ligne pour fournir des produits de sport automobile multi-marques aux quatre coins du monde. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu des accords de marketing et de parrainage stratégiques avec Panasonic Jaguar Racing FE et Jaguar I-PACE eTrophy afin d’accroître notre visibilité et notre crédibilité. En plus de cela, nous avons obtenu des produits exclusifs qui ne seront vendus que par One All Sports. Notre objectif principal est de sélectionner et d’emballer les produits sur une base quotidienne pour assurer la rapidité de la livraison à votre porte. Oneallsports.com

Si One All Sports est un revendeur de renom, cela signifie qu’il appose son logo sur des maillots confectionné par un autre équipementier. Et puisque ça ne peut pas être une des marques prestigieuses, la Fédération va ainsi obtenir des équipements d’une marque de seconde zone.

Camfoot a ainsi appris qu’une société écran interface les deux structures. Et c’est elle qui est chargée d’acheter des équipements qui devront être floqués et relookés par One All Sports. Au moins deux des associés sont camerounais. L’un dispose d’un poste d’influence au Comité Exécutif et dans le bureau d’urgence.

Nous y reviendrons.