Changement de programme pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2022. Alors que le Sénégal devait initialement affronter les Pays-Bas en ouverture, le 21 novembre, la FIFA a décidé d’un changement d’affiche.

Le Sénégal et les Pays-Bas ne disputeront plus le match d’ouverture de la Coupe du monde le 21novembre prochain. Ainsi en a décidé la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). En effet, le Qatar, pays hôte de la compétition, lancera son tournoi contre l’Équateur, le 20 novembre. Un « retour à la normale » puisque le pays organisateur a toujours disputé la première rencontre d’un Mondial depuis 2006 et la fin de la qualification automatique du tenant du titre.

La FIFA va avancer la date de début de la Coupe du monde d'un jour (20 novembre) afin que le pays hôte, le Qatar 🇶🇦, puisse jouer en premier.



Auparavant, le tournoi devait commencer le lundi 21 novembre, avec un match entre le Sénégal 🇸🇳 et les Pays-Bas 🇳🇱.

Il n’y aura donc plus que trois matchs programmés le 21 novembre : Sénégal – Pays-Bas, Angleterre – Iran et Etats-Unis – Pays de Galles. Les heures de certaines de ces rencontres pourraient être modifiées pour qu’elles puissent s’enchaîner.