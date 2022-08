La nomination de Rigobert Song au poste de manager – sélectionneur des Lions a surpris tout le monde. Si la nouvelle a divisé au Cameroun, parce que jugée « risquée » à l’approche des barrages du Mondial de mars dernier, le président de la Fécafoot Samuel Eto’o à enfin révélé les raisons qui ont guidé sa décision.

En effet, dans une interview accordée ITV Sénégal lors de son récent passage à Dakar, le président de la Fédération camerounaise de football s’est expliqué. « L’Afrique est de plus en plus décomplexée et c’est cette Afrique que nous aimons. Quand j’ai pris tête de la Fédération Camerounaise de Football et que j’ai suggéré à l’Etat du Cameroun qu’on prenne une autre décision, à trois semaines du premier match qualificatif pour la Coupe du Monde, d’aucuns disaient que j’étais devenu fou », a indiqué Samuel Eto’o dans des propos relayés par Allez les Lions.

« Très souvent, les gens oublient qu’on a passé 25-26 ans dans un bureau qui était un stade. J’ai côtoyé les meilleurs entraîneurs au monde. Je comprends quand même quelque chose dans le football et je savais qu’en désignant Rigobert Song en tant que manager sélectionneur de l’équipe nationale, je donnais une chance à mon pays de se qualifier pour cette belle Coupe du Monde au Qatar », a-t-il ajouté.