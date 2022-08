Contrairement à la Fédération camerounaise de football qui s’active avec la publication d’un spot vidéo et d’un communiqué sur les réseaux sociaux, le futur équipementier des sélections nationales du Cameroun tarde à montrer sa joie.

Tapez « One All Sports » sur le moteur de recherche Google et vous trouverez des articles de Formule 1. Ou encore un site internet sous forme de boutique en ligne de vente d’équipements et accessoires de sports mécaniques. Difficile de trouver plus d’informations que ça sur le futur équipementier des sélections nationales de football du Cameroun.

Même sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, le successeur de Le Coq Sportif ne donne pas beaucoup de nouvelle. La preuve, la firme américaine n’a pas encore communiqué la nouvelle de son futur contrat avec le Cameroun. Sa dernière publication sur Twitter remonte à 2019. La seule chose qui frappe à l’œil sur ses pages, c’est que One All Sport est suivi par la Fécafoot et son président Samuel Eto’o.