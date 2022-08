Auteur de quatre buts lors de la pré-saison, Bryan Mbeumo a hâte de démarrer la saison ce dimanche. Le joueur qui aura 23 ans ce 7 août a également hâte de fêter son baptême en sélection nationale du Cameroun. L’ex international espoir de France a en effet choisi de poursuivre sa carrière internationale avec son pays d’origine. Explications.

« Pour moi, c’était une décision difficile », a déclaré Bryan Mbeumo dans un entretien publié sur le site de son club, Brentford FC. « Mon père est camerounais, et je me souviens que lorsque j’étais très jeune, je regardais la Coupe d’Afrique des Nations [CAN] avec lui. Je lui ai dit que je voulais jouer avec eux un jour », a-t-il poursui.

Seulement, le natif d’Avallon brillait en France et cela lui a valu des convocations avec les différentes équipes jeunes de son pays adoptif. Mbeumo est tour à tour passé ches les Bleuets U17, U20 et U23. « Quand j’ai grandi, j’ai été appelé en France et j’étais très heureux. Je me sens très français, mais l’équipe du Cameroun était aussi sur moi, j’y suis allé deux fois maintenant et je m’y sens très bien. Ma famille apprécie aussi d’être là-bas », a-t-il soufflé.

Impatient de commencer cette nouvelle aventure! 🇨🇲 pic.twitter.com/3G6YFZKiLq — Bryan Mbeumo (@BMbeumo19) August 5, 2022

Maintenant qu’il a officiellement mis de côté son rêve en Bleu, le joueur qui va fêter ses 23 ans ce dimanche, peut espérer voir son autre rêve se réaliser : disputer la Coupe du monde en novembre au Qatar. « Être entre ces deux nations, cela signifie beaucoup pour moi. C’est un moment de grande fierté pour ma famille. C’est mon rêve de jouer la Coupe du monde. Ce serait très bien, mais si je gagnais un trophée comme la CAN, je serais très heureux », a-t-il conclu.