Alors que la Fécafoot annonce la signature dans les prochains jours, d’une convention avec One All Sports en tant que futur équipementier des Lions indomptables, Le Coq Sportif sort à nouveau du bois. La marque française, par la signature de son président Marc-Henri Beausire insiste sur le fait qu’elle ne se laissera pas faire, et accuse la Fécafoot d’un certain nombre de violations.

Le communiqué de Marc-Henri Beausire

Le Coq Sportif prend note du communiqué de presse du 12 août 2022 de la Fécafoot annonçant la signature d’un contrat avec un nouvel équipementier, en violation du contrat en cours et souhaite apporter des éclaircissements à la situation actuelle.

Rappel

• En 2019, Le Coq Sportif est approché par la Fécafoot pour palier à la défection en dernière minute de son équipementier, alors que nous sommes à quelques mois de la CAN et de la Coupe du monde féminine. Un contrat de partenariat est signé dans l’urgence et des moyens industriels importants sont mis en œuvre pour pouvoir produire, dans un laps de temps si court, les équipements nécessaires aux deux équipes.

• Malgré les contraintes liées à la signature tardive du contrat et à la pandémie Covid-19 ainsi qu’aux changements survenus au sein de la Fécafoot et au manque d’interlocuteurs stables qui en est résulté, nous avons toujours strictement respecté les termes de ce contrat qui nous lie à un partenaire dont nous sommes fiers.

A date

• Le Coq Sportif regrette que la Fécafoot, après avoir refusé le dialogue n’aie jamais répondu aux nombreux courriers et appels. Et que par ailleurs la Fécafoot aie enfreint les règles contractuelles telles que :

-Le non-respect de la confidentialité des contrats ;

-La propagation d’informations inexactes sur la place publique ;

-La rupture unilatérale d’un contrat en violation des dispositions contractuelles.

• Devant cet état de fait, Le Coq Sportif, en respect du droit des contrats, a assigné la Fécafoot pour plusieurs motifs afin d’obtenir le respect du contrat liant les deux parties ainsi que la reconnaissance de ses droits. Par souci de transparence, elle a informé la Fécafoot, les instances dirigeantes du football et les autorités camerounaises concernées de sa démarche.

En conséquence

• A quelques mois d’une échéance mondiale, stratégique pour une équipe emblématique comme Les Lions Indomptables, la Fécafoot fragilise son partenaire Le Coq Sportif ainsi que les acteurs économiques camerounais ayant acheté les collections des équipements déjà produites après validation par cette même Fécafoot et homologation par la FIFA.

• Le Coq Sportif ne compte pas se retirer sur une base non juridique et sans argumentation détaillée justifiant cette rupture de contrat abusive.