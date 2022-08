En cas d’inexécution par l’une des Parties de l’une quelconque des obligations essentielles lui incombant au titre du present contrat, c’est-a-dire, pour la FECAFOOT, ses obligations d’exclusivité (article 3) et de concessions de droits de parrainage (article 4) et, pour LE COQ SPORTIF, les différentes obligations convenues a l’article 6 et ses obligations financières (article 9), sans prejudice des facultés de résiliation spécifiques expressément prévues dans le corps des présentes, celui-ci sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec avis de reception, si bon semble à la partie lésée trente (30) jours ouvrables après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de reception restée en tout ou parte sans effet à l’issue de ce délai, et sous reserve de tous dommages et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre du fait de pareille violation et/ou inexécution.

Contrat FECAFOOT – Le Coq Sportif, article 11, alinéa 1.1