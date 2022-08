Le bilan est lourd : trois matchs et trois défaites ! L’équipe nationale des moins de 23 ans du Cameroun est définitivement éliminée des Jeux de la Solidarité Islamique qui se tiennent en Turquie.

Le séjour en Turquie est définitivement terminé. Les Lions indomptables Espoirs ont concédé une troisième défaite d’affilée contre le Sénégal (0-2), lors de la dernière journée de la phase de groupes des Jeux de la Solidarité Islamique qui se tient à Konya. Les mois de 23 ans du Cameroun ont encaissé un but à chaque période. Et jamais ils n’ont sur réagir face à des Lionceaux de la Teranga techniquement au-dessus. Une performance qui ne surprend personne, après l’arrivée tardive et le premier match des Camerounais perdu sur tapis vert face à l’Algérie.

🔴 Pour son dernier match aux Jeux de la Solidarité Islamique, le Cameroun s’incline (2-0) face au Sénégal. ☹️ pic.twitter.com/eXDLw6E4va — CFOOT (@cfootcameroun) August 12, 2022