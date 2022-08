Malgré le retard et un premier match manqué, l’équipe nationale des moins de 23 ans du Cameroun va pouvoir disputer ces cinquièmes Jeux de la Solidarité Islamique. Guy Feutchine et ses joueurs sont en effet à Konya en Turquie depuis ce mardi.

L’attente a été longue. Très longue même. Mais tout est bien qui finit bien. L’équipe nationale des moins de 23 ans du Cameroun va bel et bien prendre part aux Jeux de la Solidarité Islamique. Longtemps dans l’incertitude, Guy Feutchine et ses joueurs ont finalement quitté Yaoundé lundi, avec le reste de la délégation camerounaise qui participe à ces Jeux. Même si la compétition a débuté dimanche et que le pays de Roger Milla a enregistré sa première défaite en football sur forfait lundi, les Lionceaux gardent espoir.

Battus par l’Algérie sur tapis vert, Jan Sunday et ses coéquipiers peuvent encore en effet sauver leur compétition. Les moins de 23 ans du Cameroun ont deux matchs au menu de leur séjour sur le sol turc. D’abord contre le pays organisateur et ensuite contre le Sénégal. Deux matchs à prendre au sérieux face à des nations qui ont eu le temps de se familiariser au climat et de prendre la mesure des enjeux de la compétition.