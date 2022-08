En campagne à Accra (Ghana) pour la promotion de la Coupe du monde, Samuel Eto’o s’est beaucoup entretenu avec la presse locale. Et il n’a pas seulement été question du Qatar 2022. Mais aussi de sa vision pour le football camerounais.

Samuel Eto’o rêve grand pour le football camerounais. Des compétitions nationales aux sélections, en passant bien sûr par la Fédération qu’il dirige. Et sur ce point, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Chelsea ne se donne aucune limite. « Je veux amener la Fécafoot au même niveau que la Fédération allemande de football. C’est le meilleur niveau que j’ai vu. La tâche est énorme. Mais j’ai encore 3 ans dans mon mandat actuel », a déclaré le patron du football camerounais à Joy Sport, une émission diffusée par un média ghanéen, et dont les propos sont relayés par Cfoot.

Sa vision pour la Fécafoot semble surréaliste. Mais Samuel Eto’o y croit dur comme fer. Huit mois après son élection à la présidence de la Fécafoot, l’ancien capitaine des Lions indomptables croit être sur le bon chemin. Enfin, au regard du bilan qu’il dresse lui-même. « En huit mois, nous avons drastiquement changé la façon de faire à la Fédération camerounaise de football », déclarait-il quelques jours plus tôt au média sénégalais ITV.

Mais le chemin pour arriver au niveau de l’Allemagne est encore long. « Quand je suis arrivé dans cette Fédération, rien n’avait été fait. Il y a eu beaucoup de victoires, mais véritablement, rien n’avait été fait. C’est une maison sans fondation », a-t-il poursuivi. Et de lâcher : « Je sais que beaucoup me critiqueront, mais les faits sont têtus, palpables. Parce que l’estime que j’ai pour mon pays me demande de mettre le Cameroun à un niveau très élevé ».