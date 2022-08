Souvent annoncé sur le départ dès la fin de son contrat l’année prochaine, un événement s’est produit sur le banc de touche du Borussia Dortmund et pourrait changer le destin du prodige camerounais Youssoufa Moukoko.

Peu utilisé et quasiment promis au départ, le phénomène de précocité Youssoufa Moukoko (2 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) a retrouvé le sourire depuis l’arrivée d’Edin Terzic sur le banc du Borussia Dortmund fin mai. Et cela pourrait tout changer. Alors que son contrat expire dans un an, le prodige camerounais pourrait rester encore plus longtemps.

En effet, selon les informations de Bild, l’attaquant de 17 ans se rapproche désormais d’une prolongation de contrat ! Celui qui a marqué contre Fribourg (3-1) le week-end dernier devrait prochainement recevoir une proposition de contrat jusqu’en 2025. C’est sûr qu’il répondra favorablement.