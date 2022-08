Après avoir accueilli la Coupe d’Afrique des Nations de football féminin durant le mois de juillet dernier, le Maroc vient à nouveau d’être désigné pays hôte de la prochaine édition du tournoi.

Réuni à la veille de sa 44e Assemblée générale de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Comité exécutif a décidé : le Maroc sera l’hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de football féminine. Après avoir accueilli la compétition durant le mois de juillet dernier, le Royaume Chérifien va donc rempiler en organisant l’édition de 2024.

La CAF a tenu une réunion de son Comité exécutif, ce mardi 9 août, à la veille la 44e AG de l’instance en Tanzanie 🇹🇿.

Le Comité exécutif, présidée par Patrice Motsepe, a décidé d’octroyer au Maroc 🇲🇦, l’organisation de la CAN féminine 2024 pour la deuxième fois consécutive. pic.twitter.com/lmvyT5uCzg — Lassana Camara (@mauritaniefoot) August 9, 2022

« La meilleure CAN féminine de l’histoire » avait déclaré le patron du football africain, le Sud-africain Patrice Motsepe, pour décrire l’organisation de l’édition 2022 qui avait connu un record d’affluence lors des matchs du Maroc. Notamment en demi-finale et en finale. La CAF étudie également la possibilité d’augmenter le nombre de nations participantes à la CAN féminine, pour passer de 12 à 16 nations participantes dès la prochaine édition.