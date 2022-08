Le Président de la Fécafoot est aussi un Ambassadeur du Qatar Supreme Legacy Committee and Legacy qui organise le mondial 2022. Il sillonne les pays africains qualifiés à cette compétition pour discuter du Qatar. Le Sénégal l’a reçu durant deux jours. À cette occasion, il a participé à une conférence de presse ce mardi à la place du souvenir Africain. Et quand Samuel Eto’o est dans la salle, on sait que des punchlines ne sont pas loin. Alors, on l’a interpellé sur l’état des relations entre le Cameroun et l’Algérie. Mais Samuel Eto’o ne souhaitait pas revenir sur cette affaire Algérie – Cameroun.

“Pour ma part, il n’y a aucun problème”, déclare-t-il. Avant de poursuivre :

« Il y a un de mes frères qui a dit que j’ai apporté ma contribution pour que la Coupe d’Afrique se joue au Cameroun. Je ne l’ai pas fait seul. Le premier pays qui s’est levé et a apporté son soutien, c’était l’Algérie. Le président de la fédération algérienne, il s’est levé et il était à côté de moi. Evidemment, le football connaît beaucoup d’émotions. Et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre le peuple algérien parce que c’est un peuple fier comme le peuple camerounais ».

Il va aussi dire tout le bien qu’il pense de l’une des légendes du football algérien : « Et ce peuple nous a servi tellement de grands joueurs qui sont nos idoles. Je vous prends juste Rabah Madjer. Moi, quand j’étais petit je voulais tout le temps ressembler à Rabah Madjer. Je ne savais même pas qu’un jour je pourrais le toucher et j’ai eu cette chance de le faire. Pour ma part, en tant que responsable de la fédération camerounaise de football, il n’y a aucun problème. Tout ça est derrière nous, il y a eu beaucoup d’émotions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites mais je ne garde que les beaux souvenirs ».

L’affaire Algérie – Cameroun ne sera pas relancé.