Dans un pamphlet qui inonde les réseaux sociaux depuis l’annonce de l’identité du futur équipementier des sélections nationales, le lanceur d’alerte Boris Bertolt allume la Fécafoot. Et remet en cause la sincérité du processus ayant conduit au recrutement annoncé de One All Sports. Lisons.

« Je ne sais pas pour vous. Mais ce que moi je sais c’est que je ne supporte pas être pris pour un idiot. Depuis le début de cette affaire de nouvel équipementier j’ai dit que le départ du Coq Sportif n’était pas sérieux. Qu’on pouvait attendre un an. Et bien faire les choses. La Fécafoot a poursuivi sa démarche. Ce que je ne voulais pas dire c’est qu’il était évident que c’était une opération mafieuse.

1) La Fécafoot de Samuel Eto’o annonce un matin la rupture du contrat avec Coq Sportif. Aucune information sur les raisons de la rupture.

2) Coq Sportif appelle à la négociation. Les partisans de l’exécutif de la Fécafoot disent qu’ils n’ont pas le contrat. Le contrat est publié.

3) L’avocat de la Fécafoot explique qu’il rompt le contrat parce que Coq Sportif a effectué des paiements en retard.

4) Le 1er août 2022, le secrétaire général de la Fécafoot indique qu’au terme de l’appel d’offre qui n’a jamais été rendu public, trois équipementiers ont été retenus, sans jamais citer un nom. Il précise que le nouvel équipementier sera connu à l’issue de la tenue d’une réunion du Comité exécutif.

5) Le 10 août 2022 la Fécafoot annonce la tenue du Comité exécutif et de l’Assemblée générale de la Fécafoot le 26 et 27 août 2022.

6) Le 12 août 2022, la Fécafoot annonce le choix d’un nouvel équipementier ONE ALL SPORTS (qui n’a jamais habillé une équipe de football dans le monde depuis la création de la coupe du monde – Encre faut-il savoir de quel ONE ALL SPORTS s’agit-il) en indiquant que cet équipementier a été approuvé par le comité exécutif de la Fécafoot.

Messieurs attendez, nous ne sommes pas des idiots. Quel Comité exécutif? Il s’est tenu quand? Ou? Avec qui? Quel est le communiqué qui a sanctionné la fin des travaux? Qui sont ceux qui y ont participé?

Voici ce qui est prévu à l’article 39 alinéa 8 des textes de la Fécafoot : “les convocations à une session ordinaire du comité exécutif, rédigées en français et en anglais et accompagné de l’ordre du jour doivent être adressées à tous les membres huit jours auparavant “.

Non seulement aucune convocation n’a été adressée. Mais en plus de cela il n’y a pas eu de réunion comité exécutif.

Nous ne sommes pas des moutons.

Ainsi va la République »

BORIS BERTOLT