Ambassadeur de la Coupe du monde prévue en novembre – décembre au Qatar, Samuel Eto’o est tout naturellement un « ambassadeur » du continent africain. Et c’est en toute logique que le président de la Fédération camerounaise de football rêve de voir un pays d’Afrique soulever enfin le trophée mondial cette année.

Lors de son passage dans l’émission Joy Sport diffusée sur une chaine de télévision ghanéenne il y a quelques jours, une question est revenue. Une équipe africaine peut-elle remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar ? « Pourquoi pas ? », a répondu Samuel Eto’o. Ambassadeur du Mondial qatari prévu en novembre – décembre prochain, le président de la Fédération camerounaise de football rêve grand pour son Afrique.

« Je pense que les pays africains aujourd’hui ont de grandes équipes de football, a déclaré Samuel Eto’o. On a le Sénégal, on a le Ghana, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun qui sont qualifiés [pour le Mondial 2022]. Et il y a quelques années le Ghana a manqué sa demi-finale de Coupe du monde [2010] pour peu. Donc, ça veut dire que c’est possible. Je suis juste un enfant d’Afrique, qui aime son Afrique, qui veut que son Afrique soit toujours très haut ». Les autres nations sont donc prévenues…