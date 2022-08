La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) vient de dévoiler le nom du prochain équipement des sélections nationales du Cameroun. Et ce n’est l’une des plus grandes firmes que sont Puma, Nike ou Adidas.

Le divorce entre Le Coq Sportif et le Cameroun est définitivement acté. La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) annonce en effet le recrutement d’un nouvel équipementier ce vendredi 12 août 2022. Il s’agit de « One All Sports ». Ce n’est donc pas une firme très connue comme Puma. Ni Nike. Encore moins Adidas. One All Sports est en effet une firme américaine qui a été constituée après 20 ans d’expérience dans l’industrie des vêtements et accessoires de sport. L’entreprise se démarque dans le commerce en ligne des produits de sport automobile multimarques aux quatre coins du monde.