C’est ainsi que la Fédération camerounaise de football présente le contrat qui va être signé avec One All Sports. Les deux instances vont se lier pour trois ans.

Le communiqué de la Fécafoot

La Fédération Camerounaise de Football porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que la société « One All Sports » a été retenue par la commission ad-hoc mise sur pied dans le cadre de l’appel d’offres international lancé en vue du recrutement d’un nouvel équipementier de la Fécafoot. Celle-ci et l’équipementier « One All Sports » vont s’engager dans une convention d’une durée de trois ans.

Dans le cadre de l’exécution de cette convention, qui a d’ores et déjà été approuvée par le Comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s’engage à verser à la Fécafoot une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants.

Le partenariat comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un Bus de standing VIP pour les Lions Indomptables du Cameroun.

Le nouvel équipementier s’engage également à rendre disponible, et à des prix raisonnables, des équipements destinés aux fans des équipes nationales.

Eu égard à la confidentialité contractuelle exigée par son partenaire, la Fécafoot s’abstient de publier le montant exact de la transaction. Mais elle est en mesure d’assurer qu’il s’agit du contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun.

La Fécafoot remercie tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à l’heureux aboutissement de ce processus de sélection. La signature officielle du contrat fera l’objet d’une annonce ultérieure.